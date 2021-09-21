Министр туризма Испании предложила превратить извержение вулкана в развлечение для туристов

Газета.ruПолитикаМинистр туризма Испании предложила превратить извержение вулкана в развлечение для туристовМинистр туризма Испании Рейес Марот предложила использовать извергающийся на Канарах вулкан с пользой и была раскритикована.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ЛевинНу зачем же критиковать…скучно же живем! Нужно вернуть «высшую меру» и сделать публичную казнь на стадионах, как в Китае, только у них это делается с целью профилактики и бесплатно, а мы сделаем из этого развлечение и будем брать деньги…интересно в кого превратится человечество в итоге?…Слава Богу, что он не допустит победы маразма…Комментировать
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