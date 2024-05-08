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Синоптик Ильин: во время парада в Москве будет очень холодно и возможен снег

Синоптик Ильин: во время парада в Москве будет очень холодно и возможен снег

Парад в День Победы начнется в Москве с очень холодной погоды. В предшествующую ему ночь выпадет снег, утром также возможен небольшой снежок, при этом будет низкая температура воздуха и сильный ветер, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

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