Синоптик Ильин: во время парада в Москве будет очень холодно и возможен снег

Парад в День Победы начнется в Москве с очень холодной погоды. В предшествующую ему ночь выпадет снег, утром также возможен небольшой снежок, при этом будет низкая температура воздуха и сильный ветер, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.