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Bloomberg: ЕС к зиме может поставить Киеву ракеты-перехватчики для Patriot

Bloomberg: ЕС к зиме может поставить Киеву ракеты-перехватчики для Patriot

Страны ЕС планируют к зиме закупить для Киева новую партию ракет-перехватчиков для Patriot. Как сообщает Bloomberg, план закупки за счет средств инициативы НАТО PURL находится на завершающей стадии подготовки.

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