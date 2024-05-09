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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» считались главными фаворитами трех еврокубков. Никто из них не прошел в финал

Три английских клуба котировались выше остальных в своих еврокубковых турнирах, но ни один из них не сыграет в финале.

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