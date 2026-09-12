Трамп прокомментировал отношение к нему журналиста Такера Карлсона

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC высказался об отношении журналиста Такера Карлсона к себе.
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