Марков объяснил, почему Мединский вновь стал главой делегации РФ в Стамбуле

Помощник президента РФ Владимир Мединский вновь возглавил российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, так как он опытный переговорщик, перед ним стоит задача продолжить то, что было прервано весной 2022 года по инициативе украинской стороны и их кураторов.
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