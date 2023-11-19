Сладков оценил желание Киева вернуться во времена Минских соглашений

Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что власти Украины мечтают вернуться к временам Минских соглашений, то есть довести конфликт до позиционного, чтобы накопить боевой потенциал, а потом с новыми силами взяться за старое.
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