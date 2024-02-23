Землю 24 февраля ожидает снежное полнолуние во Льве: как огненное сочетание с Марсом отразится на жизни зодиаков Евгения КомароваАстролог Юлия Балобанова рассказала об особенностях предстоящего Снежного полнолуния, когда сойдутся сразу 2 знака зодиака, Льва и Деву.
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