Собянин: до конца текущего года Москва получит 800 новых электробусов

РИА Новости/Алексей Филиппов Москва в рамках новой транспортной программы получит в ближайшие шесть лет 3 800 инновационных электробусов, а 800 из них город получит до конца нынешнего года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.