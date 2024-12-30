"А откуда такая дерзость?": Поплавская резко ответила на выпад Алиева. Медведев поддержал - "одной рукой в ладоши не похлопаешь"

Царьград Фото: © Belkin Sergey/news.ru/Globallookpress Актриса Яна Поплавская прокомментировала заявление Ильхама Алиева о том, что российские власти должны были своевременно признать вину за катастрофу с самолётом, принести извинения Азербайджану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии