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"А откуда такая дерзость?": Поплавская резко ответила на выпад Алиева. Медведев поддержал - "одной рукой в ладоши не похлопаешь"

"А откуда такая дерзость?": Поплавская резко ответила на выпад Алиева. Медведев поддержал - "одной рукой в ладоши не похлопаешь"

Царьград Фото: © Belkin Sergey/news.ru/Globallookpress Актриса Яна Поплавская прокомментировала заявление Ильхама Алиева о том, что российские власти должны были своевременно признать вину за катастрофу с самолётом, принести извинения Азербайджану.

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Комментарии
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Николай Першин
После лечение украинского национализма следующей целью будет усмирение Турции через уничтожение азербайджанского исламотюркизма
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3 час.
Владимир Кузнецов
Ну нахал!
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3 час.
татьяна дзанагова
он угождает турецким хозяевам, пытается усидеть на двух стульях, только провалится между ними
Ответить
40 мин.

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