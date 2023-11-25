Традиции и поверья на Иоанна Златоуста 26 ноября 2023 года подскажут, как пельмени могут принести счастье Анна ФедороваТрадиции и обычаи в честь Иоанна Златоуста, отмечаемого 26 ноября, раскроют, как пельмени могут приносить человеку счастье.