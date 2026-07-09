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Буланов обслужит матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России, Карасев будет отвечать за ВАР

РФС назначил арбитров и инспекторов на OLIMPBET Суперкубок России-2026. « Зенит » и « Спартак » разыграют трофей 18 июля в Нижнем Новгороде, игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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