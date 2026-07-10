Что посмотреть после «Гравити Фолз»: 5 крутых мультсериалов

Прошло уже десять лет с момента финала «Гравити Фолз», но интерес к этому мультсериалу не угасает. Два сезона шоу сумели покорить сердца миллионов зрителей благодаря уникальному сочетанию юмора, мистических загадок, ярких персонажей и захватывающего сюжета с неожиданными поворотами.