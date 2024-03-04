Адвокаты, добившиеся отмены «чрезмерной» зарплаты Маска, требуют рекордных гонораров

Адвокаты, которые успешно утверждали, что огромный пакет оплаты для генерального директора Tesla Илона Маска был незаконным и должен быть аннулирован, попросили председательствующего судью присудить им акции компании на сумму 5,6 миллиарда долларов в качестве судебных издержек.
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