Адвокаты, добившиеся отмены «чрезмерной» зарплаты Маска, требуют рекордных гонораров

Адвокаты, которые успешно утверждали, что огромный пакет оплаты для генерального директора Tesla Илона Маска был незаконным и должен быть аннулирован, попросили председательствующего судью присудить им акции компании на сумму 5,6 миллиарда долларов в качестве судебных издержек.