США развернули войну с кубинскими врачами, которые работают в различных странах планеты в рамках гуманитарных миссий – помогая оказывать местным жителям полноценную медицинскую помощь и спасая тысячи человеческих жизней Изображение: ВЗГЛЯД По данным издания The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа негласно требует от иностранных государств прекратить любые медицинские контакты с Гаваной, угрожая наказывать за них персональными санкциями для чиновников.