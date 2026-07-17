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США развернули войну с кубинскими врачами

США развернули войну с кубинскими врачами

США развернули войну с кубинскими врачами, которые работают в различных странах планеты в рамках гуманитарных миссий – помогая оказывать местным жителям полноценную медицинскую помощь и спасая тысячи человеческих жизней Изображение: ВЗГЛЯД По данным издания The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа негласно требует от иностранных государств прекратить любые медицинские контакты с Гаваной, угрожая наказывать за них персональными санкциями для чиновников.

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