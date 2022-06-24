График отключения горячей воды 2022 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду с 5 по 1

С 5 июля 2022 года в Челябинске начнётся третий этап гидравлических испытаний. По сообщению пресс-службы компании "УСТЭК-Челябинск", испытания пройдут в пяти районах города — Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Советском.