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График отключения горячей воды 2022 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду с 5 по 1

График отключения горячей воды 2022 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду с 5 по 1

С 5 июля 2022 года в Челябинске начнётся третий этап гидравлических испытаний. По сообщению пресс-службы компании "УСТЭК-Челябинск", испытания пройдут в пяти районах города — Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Советском.

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