Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $200 млн

Президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на $200 млн. «Я только что подписал документ о выделении $200 млн на оборону Украины», - заявил Байден на встрече с Зеленским в Белом доме, передает агентство Reuters .
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