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Орлов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Орлов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трёх звёзд по итогам игрового дня. Лучшим игроком стал российский защитник «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов, который в матче с «Оттава Сенаторз» отметился дублем и двумя передачами.

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