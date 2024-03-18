Орлов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трёх звёзд по итогам игрового дня. Лучшим игроком стал российский защитник «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов, который в матче с «Оттава Сенаторз» отметился дублем и двумя передачами.