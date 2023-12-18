На Западе призвали серьезно отнестись к русскому «Авангарду»

Ракетный комплекс со скоростью 27 махов перехватить невозможно – MirrorРакетный комплекс-носитель стратегического оружия «Авангард» способен поражать сразу множество целей, достигая их в любой точке мира в течение 30 минут.
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