Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

Российский FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил технику ВСУ в Курске

Российский FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил технику ВСУ в Курске

Российский FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" успешно поразил технику ВСУ в Курской области. 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск выполнила задачу, демонстрируя высокую устойчивость дрона к радиоэлектронной борьбе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх