Россиянам раскрыли секреты бодрости по утрам

Врач-невролог Владимир Мартынов отметил, что для легкого пробуждения нужно придерживаться правильного режима дня Невролог Владимир Мартынов рассказал, что более легкому пробуждению способствуют утренние ритуалы.
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