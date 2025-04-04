😡 В Ленинском районе подростки танцевали на могиле ради подписчиков Два несовершеннолетних в вечернее время находились на сельском кладбище и снимали видео с танцами на могиле.
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😡 В Ленинском районе подростки танцевали на могиле ради подписчиков Два несовершеннолетних в вечернее время находились на сельском кладбище и снимали видео с танцами на могиле.