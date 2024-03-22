Олимпийский стыд: россияне едут в Париж

Иуды, продались за 30 серебренников, предали Родину и готовы унижаться перед "господами", покорно исполняя все, что прикажут. О них будут витирать ноги, а они будут подобострастно улыбаться и спрашивать: "Чего изволите-с, за пивком не сбегать?" Фу, какая мерзость. Самим-то не срамно? Вот сразу станет ясно ху из кто. Лишить этих предателей возможности тренироваться в России, пусть безвозвратно валят из страны, умерли так умерли.

Traveller

К чему весь это "праведный гнев"? Весь ответ прямо из нОнешнего "российского" правительства - Намедни гр. "чернышенко" (для справки - " российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 года.") прямо дал установку (!!!) "Ехать на Олимпиаду без флага и гимна" (с). Так у кого раздвоение личности? У "физкультурников" или у тех, кого только что "всенародно избрали"?