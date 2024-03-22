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Олимпийский стыд: россияне едут в Париж

Олимпийский стыд: россияне едут в Париж

Олимпийский стыд: россияне едут в Париж Под такой тряпкой должны выступать атлеты из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024 Олимпийцы второго сорта Как выглядит современный западный национализм?Без концентрационных лагерей и звезд Давида на груди, но вполне узнаваемо.

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Комментарии
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tsan tsan
Почему автор продолжает называть ЭТИХ соотечественниками ?
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1 д.
irina bugrova
Иуды, продались за 30 серебренников, предали Родину и готовы унижаться перед &quot;господами&quot;, покорно исполняя все, что прикажут. О них будут витирать ноги, а они будут подобострастно улыбаться и спрашивать: &quot;Чего изволите-с, за пивком не сбегать?&quot; Фу, какая мерзость. Самим-то не срамно? Вот сразу станет ясно ху из кто. Лишить этих предателей возможности тренироваться в России, пусть безвозвратно валят из страны, умерли так умерли.
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22 час.
Traveller
К чему весь это &quot;праведный гнев&quot;? Весь ответ прямо из нОнешнего &quot;российского&quot; правительства - Намедни гр. &quot;чернышенко&quot; (для справки - &quot; российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 года.&quot;) прямо дал установку (!!!) &quot;Ехать на Олимпиаду без флага и гимна&quot; (с). Так у кого раздвоение личности? У &quot;физкультурников&quot; или у тех, кого только что &quot;всенародно избрали&quot;?
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21 час.

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