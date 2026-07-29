Соцфонд: 106 тыс. человек трудоустроены за 5 лет субсидиями

Социальный фонд России за пять лет помог трудоустроиться 106 тысячам граждан благодаря субсидиям. Работодателям компенсированы расходы на выплаты новым сотрудникам — молодым специалистам, людям с инвалидностью и другим категориям.
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