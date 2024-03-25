Песков: Путин проведет совещание по обсуждению мер, принимаемых после теракта в «Крокусе»

Как сообщил журналистам в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сегодня Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого будут обсуждаться меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.