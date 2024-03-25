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Песков: Путин проведет совещание по обсуждению мер, принимаемых после теракта в «Крокусе»

Песков: Путин проведет совещание по обсуждению мер, принимаемых после теракта в «Крокусе»

Как сообщил журналистам в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сегодня Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого будут обсуждаться меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Одни разговоры,а результаты где?Пора бы и делом заняться
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