Песков: Путин проведет совещание по обсуждению мер, принимаемых после теракта в «Крокусе»

Как сообщил журналистам в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сегодня Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого будут обсуждаться меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
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