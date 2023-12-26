МЧС: один из пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию скончался

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Феодосию пострадали пять человек, один из них впоследствии умер, сообщает РИА Новости, ссылаясь на замначальника крымского управления МЧС Игоря Скуртула.
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