Закон и Порядок

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Тайные сигналы в ответах Путина

Тайные сигналы в ответах Путина

  Набиуллиной и Силуанову пора нервничать. Тайные сигналы в ответах Путина Автор – Программы Царьграда Президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции, затронул широкий спектр вопросов, как в экономике, так и в политике.

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