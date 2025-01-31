В Белом доме заявили, что при Трампе нелегальные мигранты потеряют влияние

Стивен Миллер, занимающий пост заместителя руководителя аппарата Белого дома, сообщил, что при администрации президента США Дональда Трампа нелегальные мигранты не будут оказывать влияние на жизнь страны.
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