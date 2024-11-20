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Гурулёв назвал вероятные сроки начала масштабной войны России и НАТО

Гурулёв назвал вероятные сроки начала масштабной войны России и НАТО

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв назвал возможные сроки начала полномасштабной войны России и НАТО.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Гурулев тот ещё пророк
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5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Да мы уже давно воюем с натой. Открыл америку.
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1 час.

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