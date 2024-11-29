Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели жительницы Республики Ингушетия в результате хлопка газа в частном домовладении

Следственными органами СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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