Раньше Матросова! Подробности подвига нашего земляка Новицкого: вечно в нашей памяти

Когда мне впервые сказали, что такой же подвиг четырьмя месяцами раньше был совершен в Апшеронском районе Краснодарского края, что это сделал гвардии старший сержант Николай Новицкий, поначалу не поверил.
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