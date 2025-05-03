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  • nestor 19
    Так эти личинки мигрантов не напали на своих, а напали на местных жителей, так что все правильно в статье написано«Она сама виноват...
  • Варлам Устрялов
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    Песков не башня. Он выражает интересы определенной части элиты, которая является предателями интересов России. Все эт...Что происходит?!!

Верните имя Сталинграду!

На  днях  произошло  беЗпрецедентное   событие: после  того, как  Путин  присвоил  аэропорту  города  на  Волге  название "Сталинград", к  Президенту обратились  гражданские  активисты и  активистки и попросили  и самому городу  на  Волге  вернуть имя Сталиград.

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