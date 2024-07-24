Стало известно о связи между покушениями на Иванишвили и Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал подготовку покушения на основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили одним из эпизодов устранения политиков, среди которых попытки убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.
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