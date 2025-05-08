Пулково обеспечил прием перенаправленных рейсов на фоне ограничений полетов в Москве

В аэропорту работал круглосуточный оперативный штаб Аэропорт Пулково в течение длительного времени обеспечивал приём перенаправленных самолетов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений воздушного пространства в Москве и других регионах России.
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