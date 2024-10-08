Высота взята: цена нефти преодолела психологическую отметку и растет дальше

Аналитики разделились во мнениях относительно масштабов возможных разрушений в случае, если Израиль нанесет удар по нефтегазовой инфраструктуре Ирана, при этом четкого понимания и указания на то, что именно может стать целью, нет.
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