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Высота взята: цена нефти преодолела психологическую отметку и растет дальше

Высота взята: цена нефти преодолела психологическую отметку и растет дальше

Аналитики разделились во мнениях относительно масштабов возможных разрушений в случае, если Израиль нанесет удар по нефтегазовой инфраструктуре Ирана, при этом четкого понимания и указания на то, что именно может стать целью, нет.

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