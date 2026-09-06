📔 В Крымском федеральном университете студентов обучают потенциальные работодатели Это дает обучающимся возможность узнать тенденции на рынке труда, а сотрудникам — доступ к талантливым выпускникам, рассказал директор Центра карьеры КФУ имени В.
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