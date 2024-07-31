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На Ямале представлен первый отчет об устойчивом развитии региона

На Ямале представлен первый отчет об устойчивом развитии региона

В новом отчете опубликованы итоги работы Ямала за три последних года и изложены планы на будущее. Документ освещает вопросы социально-экономического роста округа, экологической ситуации и предпринимаемых мерах по устойчивому развитию.

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