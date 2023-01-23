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Карпин объяснил, почему не собирается вызывать Смолова на ближайшие матчи сборной

Карпин объяснил, почему не собирается вызывать Смолова на ближайшие матчи сборной

Валерий Карпин рассказал, чем будет руководствоваться при выборе состава на следующие матчи сборной. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, по какому принципу он планирует формировать состав национальной команды на ближайшие матчи.

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