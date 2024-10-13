Сергей Донецкий Атмосферный столб, давящий на нас сверху, как известно, давит на всех по-разному. Тут уже дело индивидуальное, зависящее от того, насколько удачно каждый конкретный человек с этим самым столбом договорится.
Ослеплённые желаниями
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
украинство-заразное неизлечимое поражение мозга.ТОЛЬКО УТИЛИЗАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
Людмила Фирстова
Нам украинство ни к чему, у нас иммунитет к этому виду заразы.
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9 час.
Александр Симаков
Нас время от времени тоже пытаются заманить халявой в "светлое будущее". То какой-нибудь депутат предложит природную ренту ввести, то Платошкин предложит часть нефтегазовых доходов на личный счёт каждого россиянина переводить, то Миронов предложит обязательный базовый доход каждому...
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5 час.
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