Какой сегодня праздник: 17 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В этот день открылся Колумбийский университет (Нью-Йорк), состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США), а также была произнесена легендарная фраза об "отсутствии секса" в СССР.