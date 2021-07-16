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Какой сегодня праздник: 17 июля

Какой сегодня праздник: 17 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В этот день открылся Колумбийский университет (Нью-Йорк), состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США), а также была произнесена легендарная фраза об "отсутствии секса" в СССР.

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