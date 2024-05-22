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Запрет на ношение никаба вызвал протест муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова

Запрет на ношение никаба вызвал протест муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова

Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба в России. По его мнению, это может привести к ухудшению отношений между Россией и странами Востока.

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Комментарии
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Семен Борисов
Аляутдинов всегда поперёк!Никогда ещё ничего дельного не сделал.А как живут в других светских странах Востока,где никабы запрещены???Видимо там не нарушают прав граждан?Уж больно ударились в религиозную идеологию после СССР,противно смотреть на вчерашних коммунистов,комсомольцев и пионеров,резко обрелигиозившихся!!!Вера у каждого в душе и своя,а не утопически навязанная,сбивающая в кланы и стада!Из за чего и происходят стычки и конфликты на ровном месте!
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23 час.
M
Malina
муфтий совсем берега попутал!!!! Пора ему освежить школьные знания по географии и истории ( если они -эти знания) у него вообще были....
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23 час.
Татьяна Кибишева
Муфтию нужно усерднее молиться за правоверных, а в светских делах в советском государстве мы и без него разберемся. Нужен ему никаб - пусть отправляется к арабам и молится за них!!!!!!!
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21 час.

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