Запрет на ношение никаба вызвал протест муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова

Семен Борисов Аляутдинов всегда поперёк!Никогда ещё ничего дельного не сделал.А как живут в других светских странах Востока,где никабы запрещены???Видимо там не нарушают прав граждан?Уж больно ударились в религиозную идеологию после СССР,противно смотреть на вчерашних коммунистов,комсомольцев и пионеров,резко обрелигиозившихся!!!Вера у каждого в душе и своя,а не утопически навязанная,сбивающая в кланы и стада!Из за чего и происходят стычки и конфликты на ровном месте!

M Malina муфтий совсем берега попутал!!!! Пора ему освежить школьные знания по географии и истории ( если они -эти знания) у него вообще были....