Видео: энергетики Петербурга поздравили город с 322-летием велопрогулкой

В канун праздника В преддверии Дня основания Петербурга, 26 мая, под эгидой комитета по энергетике и инженерному обеспечению состоялся праздничный велозаезд сотрудников отрасли, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
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