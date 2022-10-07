Вечерняя Москва

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Ефимов: Свыше 800 объектов недвижимости продал город с начала года

Ефимов: Свыше 800 объектов недвижимости продал город с начала года

Более 800 договоров купли-продажи объектов недвижимости заключили в столице с начала этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 7 октября.

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