Замгубернатора оценил ремонт ФОКа в Вельске силами ИК-14

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко проинспектировал физкультурно-оздоровительный комплекс в Вельске, ремонтные работы на котором осуществляет исправительная колония №14 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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