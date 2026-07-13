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Царьград

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Замгубернатора оценил ремонт ФОКа в Вельске силами ИК-14

Замгубернатора оценил ремонт ФОКа в Вельске силами ИК-14

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко проинспектировал физкультурно-оздоровительный комплекс в Вельске, ремонтные работы на котором осуществляет исправительная колония №14 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

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