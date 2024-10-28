Строим станки, делаем стволы. Интервью с Алексеем Сорокиным

В какой-то момент, когда мы с Алексеем Сорокиным, организатором производства ORSIS, в прошлом – директором ЦКИБ СОО, обсуждали будущее оружейного производства в нашей стране, он сказал одну очень правильную мысль – «Проблема у нас не столько в отсутствии производства хорошего оружия.