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Строим станки, делаем стволы. Интервью с Алексеем Сорокиным

Строим станки, делаем стволы. Интервью с Алексеем Сорокиным

В какой-то момент, когда мы с Алексеем Сорокиным, организатором производства ORSIS, в прошлом – директором ЦКИБ СОО, обсуждали будущее оружейного производства в нашей стране, он сказал одну очень правильную мысль – «Проблема у нас не столько в отсутствии производства хорошего оружия.

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