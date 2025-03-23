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Андрей Зубков: «Ощущения после финальной сирены с ЦСКА были очень классные, но потом наступил ужасный момент»

- Когда поверили, что можно отыграться у ЦСКА? – Думаю, что после пятого матча. На ту игру в Москву мы ехали с настроем получится — не получится.

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