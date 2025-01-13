Политика как он...
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Политика как она есть

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Двое мужчин производили конфеты с прихотропами и продавали их россиянам

Двое мужчин производили конфеты с прихотропами и продавали их россиянам

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Талицы в Свердловской области, которые производили шоколадные конфеты с психотропными веществами и продавали их россиянам в подарочных упаковках.

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