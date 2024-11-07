БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армения перед COP-29: «многовекторность» с прозападным акцентом

Армения перед COP-29: «многовекторность» с прозападным акцентом

Удастся ли Еревану выйти из ОДКБ, но остаться в ЕАЭС? Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение на участие на предстоящую в ноябре в Баку климатическую конференцию COP-29, однако поедет ли он на берега Каспия – пока доподлинно неизвестно.

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