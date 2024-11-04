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Ученые из Стэнфорда: 22 пестицида повышают риск рака простаты

Ученые из Стэнфорда: 22 пестицида повышают риск рака простаты

Исследователи из Стэнфорда определили 22 пестицида, увеличивающих риск рака простаты. Наиболее опасные - пропиконазол, трифуралин и клорансулам-метил.

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