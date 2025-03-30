Дроны-дальнобойщики: как FPV-аппараты изменили тактику ВСУ весной 2025

Технологический прорыв: параметры новых беспилотников «Дальность в 40+ км позволяет бить по целям без выхода на линию фронта» — Виталий Киселев, военный эксперт С начала марта 2025 года украинские войска начали массово применять модернизированные FPV-дроны, преодолевающие расстояние до 45 километров.